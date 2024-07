Paramount quer sobreviver após fusão, mas vive dias de 'Missão: Impossível'

Mudança de mãos

A Paramount Global de hoje é o resultado de diversas fusões, aquisições e spin-offs que vêm desde a década de 1980. Nos anos 1990, o conglomerado atendia pelo nome de Viacom e passou a surfar na explosão da televisão por assinatura. Foi quando marcas como MTV e Nickelodeon ganharam força na cultura popular, formando novas gerações.

Nada disso sobreviveu a uma série de decisões desastrosas do magnata Sumner Redstone no fim de sua vida, nem de sua filha, Shari, que herdou do pai a companhia. Veio junto o declínio da TV paga, o fenômeno Netflix e a mudança de comportamento dos consumidores. Muito da Paramount virou pó, com marcas do passado que simplesmente perderam seu peso para os jovens de hoje. Em valor de mercado, o grupo de mídia perdeu US$ 17 bilhões (R$ 94 bilhões) desde 2019.

O famoso Bronson Gate, dos estúdios da Paramount em Hollywood, com a decoração de Natal Imagem: Jman's Skittles / Flickr

Não dá para dizer que David Ellison é um cavaleiro cavalgando em seu cavalo branco para salvar a donzela em perigo. O bilionário chega com uma missão que muitos podem acreditar que é impossível, com o perdão do trocadilho. Mais do que isso, até: ele coloca em risco a própria Skydance, que fundou em 2006 e vem em uma trajetória de crescimento constante desde então.