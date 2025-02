Super Bowl cresce como show, mas NFL ainda sofre com apelo esportivo global

O ápice no Super Bowl

A peça fundamental nessa estratégia é o Super Bowl. Criado no final dos anos 1960 após uma fusão entre duas associações nacionais, a partida decide o grande campeão do ano. Um produto de entretenimento por si só, a transmissão atrai a atenção de um público ainda maior que o da temporada regular e é um sucesso em termos comerciais.

De acordo com dados compilados pela Applied Analysis e publicados pela Forbes, o big game, como é chamado, teve um impacto de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) na economia de Las Vegas, onde foi realizado em 2024. Na TV, um espaço de 30 segundos no intervalo deste ano pode passar de US$ 8 milhões (R$ 46 milhões), informa a Variety. No ano passado, a audiência foi recorde nos Estados Unidos, com 123,7 milhões de espectadores, em média.

"O futebol americano é um esporte que funciona muito bem na TV porque tem mais pausas, o que permite vender esses espaços, e tem todos os apoios visuais que a TV dá e que não existem no estádio", explica Curti. "Sem querer, porque não nasce com esse intuito, acaba sendo perfeito para a televisão".

Usher se apresentando no intervalo do Super Bowl de 2024 Imagem: Ezra Shaw/Getty Images

Além dos dois melhores times do ano em campo, o Super Bowl inclui uma grandiosa apresentação musical que ocorre entre o segundo e o terceiro quartos, sempre com a presença de um grande artista de fama internacional. No passado, nomes como Michael Jackson, Rihanna, Rolling Stones, Shakira, Lady Gaga, Bruno Mars e Madonna já passaram por esse palco. Neste domingo, teremos o rapper Kendrick Lamar, com participação da cantora SZA. "Uma parte importante da audiência nos EUA está mais focada no show do intervalo do que no jogo em si. No mundo, podemos dizer que é ainda mais", argumenta Somoggi.