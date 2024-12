Vencedores de 2024: Disney, Netflix e o audiovisual brasileiro se deram bem

O ano termina com o sonho de estatuetas internacionais em 2025 Imagem: Divulgação/Sony Pictures

No streaming, a minissérie "Senna" representa um grande feito para a indústria nacional. Sim, temos um longo histórico com novelas e até mesmo séries de nível mundial, mas a produção sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1 entregou uma qualidade técnica que vai ainda além, no mesmo nível do melhor que é feito em Hollywood e na Europa. Os efeitos especiais, tanto práticos quanto por computação gráfica, podem ser o cartão de visitas para colocar o nosso país definitivamente na rota para mais produções e coproduções internacionais.

Isso sem falar no próprio sucesso de audiência. "Senna" entrou no top 10 global da Netflix para produções em língua não inglesa, chegando a liderá-lo na segunda semana após a estreia. O resultado, considerando a envergadura mundial do protagonista, poderia ser um pouco melhor — inclusive em países como os EUA —, mas é um passo importante.

Além disso, no começo do ano, três longas-metragens nacionais tiveram um impacto positivo no mercado exibidor brasileiro. "Minha Irmã e Eu", "Os Farofeiros 2" e "Nosso Lar 2: Os Mensageiros" levaram o público aos cinemas em um momento de menos ofertas internacionais. No momento em que a indústria norte-americana operava no vermelho, a nossa foi na contramão.

Enquanto esses vencedores colhem os frutos de um ano transformador, outros enfrentam os desafios do mercado. Na próxima semana, na ressaca pós-Réveillon, a coluna retorna com os grandes perdedores e decepções de 2024.

Siga o colunista no Twitter, Instagram, TikTok e LinkedIn, ou faça parte do grupo do WhatsApp.