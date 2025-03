Após vitória no Oscar, Brasil deseja conquistar mercado audiovisual mundial

Nesse cenário, podemos despontar. "O Brasil sempre teve um rico audiovisual, seja no cinema ou na televisão, além da nossa publicidade multipremiada. Temos uma cultura vibrante, extremamente diversa e repleta de histórias únicas para contar. Além disso, contamos com uma indústria sofisticada, com profissionais de criação e tecnologia que operam em um nível global", conta Monica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo na Warner Bros. Discovery no Brasil. A WBD, que é norte-americana, é uma das companhias que coproduzem por aqui.

Há alguns anos, era impossível um conteúdo de língua não inglesa viajar. Hoje ainda é muito desafiador, mas o audiovisual brasileiro está vivendo um momento único. Ter um filme brasileiro vencendo o Oscar atesta a maturidade da nossa indústria e nos projeta ainda mais no mercado internacional. Monica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo na Warner Bros. Discovery

Mudanças no Brasil

Uma grande barreira para as coproduções entre o Brasil e o resto do mundo é a nossa falta de tradição nesse tipo de acordo. Historicamente, viemos de uma realidade na qual a Globo não só dominou boa parte do mercado local, como também integrou praticamente todo o processo. Financiamento, produção e distribuição estavam 100% nas mãos do grupo da família Marinho — que tem sob o seu guarda chuva o maior estúdio da América Latina e uma das maiores TVs abertas do mundo. Depois, a companhia buscava levar seus conteúdos para outras regiões do mundo.

Contudo, Fernando Dias aponta que até isso mudou. Nos últimos anos, o conglomerado tem buscado parcerias em outros países. Um exemplo é a minissérie "Passaporte para Liberdade", realizada junto com a Sony e gravada totalmente em inglês. Mais uma vez, vale mencionar "Ainda Estou Aqui": o longa também conta com a participação do Grupo Globo, recebendo o título de Original Globoplay.

Pablo Ghiglione, líder de coprodução internacional da Globo, explica o porquê desse direcionamento atual. "Nossa essência é o conteúdo brasileiro, no entanto, acreditamos que as coproduções agregam diversidade e novos pontos de vista às nossas produções, enriquecendo nosso portfólio."