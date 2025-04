'Vale Tudo'? Jovens estão trocando a televisão pelos creators do TikTok

Os dados são relativos aos Estados Unidos, mas, mesmo considerando as particularidades entre as culturas e economias, podemos ver algo semelhante ocorrendo no Brasil.

Norte-americanos consomem cerca de seis horas de mídia por dia, em média. Desse tempo, cerca de 1,4 hora é gasta com streaming, enquanto outra 1,4 hora é utilizada para assistir TV linear por cabo ou internet. Apenas 54 minutos ficam com as redes sociais.

Porém, quando analisamos o recorte geracional, a diferença no consumo de mídia fica evidente, revelando uma outra preferência. A Geração Z passa mais tempo consumindo conteúdo (6,9 horas diárias), mas dedica menos tempo ao streaming (1,3 hora) e à TV (0,8 hora, ou 48 minutos), enquanto o uso de redes sociais sobe para 1,4 hora (84 minutos). Já os Millennials, atualmente na faixa dos 30 e 40 anos, consomem 6,3 horas diárias de mídia, com uma hora e meia de streaming, 54 minutos de TV e 1,1 hora (66 minutos) em apps como Instagram e TikTok.

"Olhando para todas as gerações, as preferências entre os entrevistados parecem estar mudando da TV paga para serviços de streaming de vídeo, plataformas de vídeo social e jogos", afirma a Deloitte. A conclusão não é surpreendente, mas tangibilizar em números revela o ritmo dessa migração.

Streaming mais caro

Mesmo liderando sobre os concorrentes tradicionais, o streaming enfrenta desafios. Segundo o estudo, 41% dos consumidores consideram o conteúdo caro para o que oferece. Além disso, 47% acham que gastam demais com serviços do tipo. O valor total médio das assinaturas subiu de US$ 61 (R$ 346, na cotação atual) para US$ 69 (R$ 392) por mês, refletindo o impacto da inflação no orçamento dos norte-americanos.