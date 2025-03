'Anora', Amazon e James Bond: 2025 coloca Hollywood de cabeça para baixo

Jeff Bezos, que fundou a Amazon, é quem teria ordenado a compra do controle criativo da franquia James Bond 007 após a reportagem do WSJ Imagem: Clodagh Kilcoyne/Reuters

De acordo com The Hollywood Reporter, a empresa de Bezos teria oferecido algo próximo a US$ 1 bilhão (quase R$ 5,8 bilhões) para assumir todas as decisões referentes ao personagem, além de uma participação nos ganhos futuros. Barbara, agora com 64 anos, e Michael, com 83, cansaram das discussões com as pessoas temporárias e aceitaram.

O atual estado das coisas

Muita gente foi pega de surpresa com a decisão, informa a mesma reportagem do THR —inclusive os produtores musicais do Oscar, que não tiveram outra escolha a não ser seguir em frente com um dos momentos mais constrangedores dos quase 100 anos da premiação. E olha que não faltam passagens embaraçosas em sua história.

Essa decisão reflete o atual momento de Hollywood. Neste século, a indústria foi tomada por executivos e empresas de fora, com muito dinheiro e outra mentalidade. Uma gigante como a Amazon não investe no audiovisual por capricho, muito menos porque acredita que o cinema —sozinho— é um ótimo negócio. O serviço de streaming Prime Video é parte de uma engrenagem maior, que busca atrair consumidores e retê-los por mais tempo. Você chega por causa do James Bond, mas quando vê está comprando papel higiênico e ketchup nas compras recorrentes.

"Ars gratia artis", frase em latim estampada no logo da MGM que quer dizer "arte pela arte", nunca foi tão fora de moda entre esse pessoal.