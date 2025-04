'Minecraft' faz sucesso nos cinemas e prova que novidade é coisa velha

A última peça nesse quebra-cabeças vem de outro estudo da National Research Group, que afirma que 60% do comportamento dos norte-americanos frente à TV é para reencontrar algo que já viram antes ou para assistir a uma produção antiga pela primeira vez. Entre os motivos listados para motivar esse comportamento está a redução da ansiedade e sem riscos envolvidos —afinal o espectador sabe o que vai ocorrer, sem surpresas. Um outro ponto importante é que são produções melhores para acompanhar enquanto se está com os olhos em outros lugares —muitas vezes, no celular.

Ao analisar esse comportamento atual do público, entende-se, em parte, porque adaptações de outras mídias, remakes e continuações são o que mais funcionam na tela grande. O apetite por novidades é cada vez menor.

Os fãs, agora, são formados em outras telas, bem menores. A sala escura se transformou no momento da grande comunhão coletiva, às vezes de uma geração inteira.

Filmes baseados em games

Hollywood entendeu essa mensagem há tempos. Basta ver os longas baseados em histórias em quadrinhos de super-heróis, que dominaram as últimas décadas, ou ainda as adaptações de livros, indo de "Harry Potter" a "Cinquenta Tons de Cinza" —todos com uma base prévia de fãs.

Essa tendência acelerou após 2020, e a indústria tem investido ainda menos em material original. Isso é fato. Contudo, videogames ainda eram uma barreira. Existia uma lenda de que jogos do tipo não rendiam boas adaptações, que caiu por terra com sucessos como "Super Mario Bros. O Filme" ou mesmo de "The Last of Us" no streaming.