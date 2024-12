CCXP vive desafio: conciliar desejo dos fãs, calendário e ambição comercial

"Aqui estão os anúncios que você cobrou o ano inteiro." Projetada no telão do Palco Thunder — o principal da CCXP 24, encerrada no último domingo (8) —, a frase parecia resumir a promessa do evento. Mas, ao longo dos quatro dias de festival, um sentimento quase unânime surgiu entre os fãs: boa parte das grandes novidades e dos aguardados convidados internacionais simplesmente não deu as caras no São Paulo Expo neste ano.

Ainda assim, a CCXP teve seus momentos de destaque. Ana de Armas marcou presença para promover "Bailarina", spin-off de "John Wick". Anya Taylor-Joy ("Furiosa") e Miles Teller ("Top Gun: Maverick", em sua primeira visita ao Brasil) divulgaram "Entre Montanhas", do Apple TV+, que também trouxe o elenco de "Ruptura". A Paramount organizou um grande painel para "Sonic 3: O Filme", enquanto no streaming destacou "Dexter: Pecado Original" e "Yellowjackets". A Amazon deu espaço para "Reacher" (com participação do protagonista, Alan Ritchson) e "Invencível". Indo além de Hollywood, estrelas da internet, como Gaulês e Baiano, tiveram plateias quase sempre lotadas.

Contudo, os visitantes —que chegaram a desembolsar entre R$ 160 e R$ 2.500 pelos ingressos— ficaram mais impactados pelos poucos anúncios internacionais e pelas ausências, como as de Netflix e Disney.