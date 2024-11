Livro que quase destruiu as HQs nos EUA chega ao Brasil e reacende polêmica

O período coincide com a explosão das revistas em quadrinhos dentro da cultura norte-americana - inicialmente com os super-heróis, mas depois também com outros gêneros, como terror. São as observações e trabalhos de Wertham dentro deste caldeirão que resultam no conteúdo que depois seria lido em "Sedução do Inocente".

A principal má interpretação, justamente porque o livro não é lido e é muito falado, é a impressão de que o Wertham era um fascistoide, um hipócrita que escolheu um bode expiatório muito conveniente para atacar a liberdade de expressão e a liberdade de criação, com pautas muito reacionárias. Ele nunca foi isso. Jotapê Martins, autor de "Reflexão do Inocente"

De acordo com Martins, o psiquiatra alemão tinha uma preocupação genuína. Ele via os gibis como uma das principais causas de delinquência juvenil, que era um problema percebido muito no pós-guerra nos Estados Unidos. "Ele realmente achava que eles deviam ser muito regulados".

Além disso, o brasileiro defende que não foi Wertham quem iniciou a perseguição aos quadrinhos nos anos 1950. "É uma interpretação equivocada, mas a fama do livro, sem ser lido, traz isso", diz. De acordo com Jotapê, o movimento na realidade começou ainda em 1940, com o psiquiatra entrando na discussão apenas na segunda metade da década.

O livro atendeu a demandas reacionárias daquela sociedade, então ficou a impressão de que ele era originalmente reacionário. [O que ocorreu é que] Ele defendeu uma pauta muito reacionária, que atendeu aos anseios daquele momento. Jotapê Martins

Seja como for, o que ficou para a história é que a publicação de "Sedução do Inocente" foi o estopim de um pânico moral que levou às discussões dentro de um subcomitê do Senado dos EUA formado para investigar essa "delinquência juvenil". Fredric Wertham foi um dos principais depoentes no processo.