Crise global abre chance para Brasil subir de fase no mercado de games

Essa não é uma oportunidade pequena, muito pelo contrário. De acordo com a PwC, os games —incluindo e-sports, que são os torneios competitivos e profissionais— tiveram uma receita mundial de US$ 227,6 bilhões (R$ 1,3 trilhão) em 2023. Esse segmento deve chegar a US$ 300 bilhões (R$ 1,7 tri) em 2027, quase o dobro do registrado em 2019.

Para efeito de comparação, o cinema arrecadou US$ 7,5 bilhões (R$ 42,5 bi) em bilheteria global no mesmo período, enquanto o streaming de vídeo ficou com US$ 145 bilhões (R$ 823 bilhões). Já todo o setor de mídia e entretenimento movimentou US$ 2,8 trilhões em 2023 (quase R$ 16 trilhões). Sozinha, a indústria de videogames respondeu por 8% desse total.

Versão brasileira: Big Festival

Esse movimento já era uma prioridade para o Big Festival, que contou com a sua primeira edição em 2012 e sempre teve como um de seus principais objetivos o fortalecimento dos empreendimentos nacionais. No ano passado, seus organizadores firmaram uma parceria estratégica com a Game, a Associação Alemã da Indústria de Jogos, e trouxeram para o Brasil a marca e o formato da Gamescom. A original é considerada o maior evento de games do mundo e a principal plataforma de negócios da Europa para o mercado de jogos eletrônicos, sendo realizada anualmente em Colônia, na Alemanha.

Tudo dentro de um contexto maior, de expansão.

"Pela primeira vez, estamos podendo falar em conversa com a indústria do resto do mundo. Isso é fruto de um trabalho construído nos últimos 13 anos em parceria com a Abragames, a associação dos desenvolvedores de games aqui do Brasil. Estamos cada vez mais colocando o nosso país no mapa", explica Steinberg.