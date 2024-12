Com poucas estrelas de peso, CCXP vira shopping center de cultura pop

Uma coisa que pareceu bem significativa foi a redução da disputa por um lugar nos palcos. O Thunder, feito para acomodar painéis mais populares da programação, então um lugar de honra dentro do evento, ficou completamente escondido na distribuição dos estandes na feira. Ficou num canto bem afastado das entradas principais do público. Algumas pessoas podem ter frequentado o evento nesses dias e nem ter chegado perto do Thunder.

Houve um problema maior e inegável em relação à disposição dos palcos. O Omelete, um palco aberto que trazia todas as atrações internacionais depois dos painéis do Thunder, ficou muito próximo, do ladinho mesmo. Em vários painéis no Thunder os participantes reclamaram do barulho intenso que vazava vindo do Omelete. Em alguns momentos, os convidados chegaram a parar de falar enquanto esperavam uma trégua do barulho intruso. Esse é um problema que precisa obrigatoriamente de uma solução para o ano que vem.

Houve pontos positivos, como a imensa equipe espalhada por dentro e por fora do pavilhão para orientar os visitantes. Eram atenciosos, educados e se esforçavam para resolver qualquer questão. Chegavam a conduzir o visitante por uma longa caminhada até o local desejado. Sem dúvida, uma preparação muito boa dessa equipe.

A entrada e a saída foram bem montadas e não tomaram muito tempo das pessoas. Também houve uma forte preocupação com postos de hidratação e a acessibilidade, muito boa para entrar e sair do local e para circular dentro dele. Alguns painéis foram acompanhados por mais de 30 cadeirantes, e havia espaço nos estandes para que eles circulassem.

Houve um problema bem chato dentro de um evento que trata de produções feitas com tecnologia de ponta. No começo da tarde de sábado (7), faltou energia por quase duas horas numa área central do pavilhão. Essa queda de energia certamente prejudicou quem tinha estabelecido apenas algumas horas para a visita. Mas as máquinas de cartão continuaram funcionando, permitindo que o frenesi de compra seguisse mesmo numa quase escuridão.

Agora é esperar e ver o que será desenvolvido para a próxima edição do evento e também a feira de cultura pop oriental Anime Friends, realizada no meio do ano, que passou a fazer parte da família da CCXP.