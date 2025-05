Depois de derrota vergonhosa a pergunta é: quem vai salvar o Corinthians?

O Corinthians não se emenda - e não vai se emendar. Dorival Jr. nunca foi saída para lugar algum e seria bom entendermos isso antes cedo do que tarde. Os problemas do Corinthians são maiores do que encontrar um treinador com a cara do clube (Dorival não tem essa cara, aliás) que seja capaz de fazer o time voltar a ser competitivo. O Corinthians derrete há anos. Uma série de administrações desinteressadas dos valores dessa camisa e muito interessadas na compra e na venda de jogadores afundaram o time - e se ninguém fizer nada a tendência é de dias piores virão.

O Corinthians foi a Mirassol e perdeu. Perdeu feio apesar do placar apertado. Teve pênalti desperdiçado com cavadinha de Memphis quando o jogo estava zero a zero, teve virada de um esforçado Mirassol e teve superioridade tática do time da casa. Dorival e Dorivalzinho à beira do gramado, perdidinhos, olhando a prancheta como quem olha o mapa de evacuação de um edifício em chamas. Não fizeram nada de bom e viram o elenco escalado por eles perder feio, e de virada, por 2x1.

Yuri Alberto no banco, Felix Torres titular. Dorival, me ajuda a te ajudar.