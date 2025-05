Não são só games: o que faz a Twitch, streaming da Amazon, bombar?

"A Twitch é muito sobre comunidade", conta Anadege Freitas, diretora de parcerias e conteúdo da companhia no Brasil, em entrevista à coluna. "Quando temos que descrevê-la, eu diria que é sobre isso: comunidades. Pessoas que encontram outras pessoas que compartilham das mesmas paixões. Exatamente por isso que grande parte do nosso conteúdo está ligado a games — porque esses títulos são muitas vezes o ponto de partida para essa conexão".

Não que os jogos não sejam importantes — eles são uma parte essencial, conectam as pessoas. Mas, durante a live, o papo vai muito além disso. Anadege Freitas, diretora da Twitch

Em dados aferidos pela Streamlabs, a plataforma contou com 5,15 bilhões de horas assistidas em todo o globo no quarto trimestre de 2024, com um share de 58,4% dentro do segmento de games. O YouTube Gaming, segundo colocado, ficou com 24,9% — ou 2,19 bilhões de horas. Já de acordo com a própria Twitch, a plataforma da Amazon conta com 105 milhões de visitantes mensais. O nosso país é o maior da América Latina em tempo de visualização e está entre os três principais do mundo.

"O Brasil é um dos maiores mercados da Twitch. Temos uma das maiores audiências e números de streamers do mundo", exalta Anadege de Freitas.

A empresa não revela o perfil demográfico dos criadores, mas afirma que ele reflete o dos espectadores. "Hoje, cerca de 70% a 80% do público está na faixa de 18 a 35 anos", conta Anadege.

Vida real

Obviamente, a Twitch é diferente dos concorrentes — sendo o YouTube o principal deles. Para quem está fora desse universo, uma boa analogia são as mesas redondas de futebol: a partida em si acontece em outro lugar, mas é no debate pós-jogo que os comentaristas passam horas discutindo, como em uma longa conversa de bar. A plataforma do logo roxo funciona assim: o foco está na troca, no ao vivo, na interação. "[Com a diferença que] O chat participa, né?", ressalta Anadege.