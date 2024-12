Omelete, da CCXP, compra marca Anime Friends e assume organização do evento

Temos uma consolidação no mundo dos festivais e convenções de cultura pop brasileiros. Na abertura da Unlock CCXP, versão "VIP" da Comic Con, com foco nos negócios do entretenimento, a Omelete Company anunciou nesta terça-feira (3) a aquisição de "mais da metade" da marca Anime Friends, um dos pioneiros desse modelo de negócios no Brasil.

Com o acordo, o Omelete assume ainda a organização do evento, que tem como foco o mundo dos animes e da cultura oriental. A companhia já é responsável pela Gamescom Latam e pela própria CCXP, que é realizada desde 2014 em São Paulo, e agora espera faturar R$ 1 bilhão até 2030.



Nos últimos anos, a CCXP já vinha ampliando a presença da cultura asiática em sua programação e no pavilhão. Neste ano, por exemplo, fecharam uma parceria com a plataforma de streaming Crunchyroll (que traz as animações japonesas em seu catálogo), além de trazer o palco Universe, focado na Ásia.



Já o Anime Friends foi um dos pioneiros na moda de eventos com foco no público geek e nerd do Brasil. A primeira edição ocorreu em julho de 2003, pelas mãos da Yamato Corporation. Desde então, ficou conhecido por ser uma celebração da cultura asiática e por trazer convidados japoneses, coreanos e até norte-americanos famosos.

A convenção teve edições na Argentina e no Chile, mas, nos últimos anos, havia perdido em parte os holofotes --e um dos motivos foi justamente o crescimento da Comic Con do Omelete.



"Com a entrada do Anime Friends, a Omelete Company não apenas reforça sua posição como líder em eventos de cultura pop na América Latina, mas também diversifica ainda mais seu alcance, oferecendo novas oportunidades de conexão entre público e marcas", diz Renato Fabri, chefe responsável pela área de eventos do grupo, por meio de comunicado à imprensa.



Sob o mesmo guarda-chuva, as três convenções reúnem um público potencial de 500 mil pessoas, garantem os organizadores. Sozinho, o Anime Friends contou com 140 mil fãs na edição de 2024, em uma área total de 54 mil metros quadrados. "Anime Friends é um patrimônio da cultura pop no Brasil, e estamos honrados em trazê-lo para o portfólio da Omelete Company. Nosso objetivo é elevar o evento a novos patamares, mantendo sua essência e ampliando as possibilidades para os fãs", destacou Pierre Mantovani, CEO da empresa.



Vale ressaltar que, no passado, as duas companhias estiveram em lados contrários dessa briga pela atenção e pelo bolso dos aficionados de cultura pop. Em 2014, a Yamato anunciou um evento concorrente ao do Omelete, chamado Brasil Comic Con. Chegaram, inclusive, a entrar em uma disputa por quem seria o detentor de usar com exclusividade o nome "Comic Con" no Brasil. Enquanto a CCXP prosperou, a BCC acabou deixada de lado.



Quase 11 anos depois, essa "batalha" chega ao fim de forma definitiva. A edição 2025 do Anime Friends ocorrerá entre 3 e 6 de julho, no Centro de Convenções do Anhembi