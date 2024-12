Não é mais uma Comic Con: CCXP atrai 120 marcas e se transforma em festival

Não dá para simplesmente cair de paraquedas em um evento que celebra a comunidade, como um festival de cultura pop. Sempre tivemos essa preocupação. Otávio Juliato, CCO da Omelete Company

De acordo com o executivo, o público que visita a CCXP é diverso, com múltiplas necessidades em suas vidas — desde comprar uma cerveja até fechar um financiamento imobiliário —, com quem as empresas querem dialogar. "E se a marca não tiver um fit, construímos junto com ela".

Otávio Juliato, do Omelete: não adianta conversar com o público apenas por quatro dias no ano Imagem: Divulgação/CCXP

Bruxo explica que existe um manual de boas práticas para a experiência no pavilhão, ajudando os expositores. Além disso, auxiliam na construção da narrativa dessa participação — com ações que ocorrem no restante do ano, seja nas redes sociais ou no mundo físico, sendo transformados em ativações nos estandes. "A CCXP tem ajudado algumas marcas, há alguns anos, a saírem do 'storytelling' [contação de histórias] para irem para o 'storydoing' [a vivência dessas histórias]".

Juliato acredita que essas parcerias ajudam a levar a CCXP para outros ambientes, com outras comunidades - e, pelo lado financeiro, viabilizarem que o evento exista dentro das proporções que tomou.

De quadrinhos a cerveja sem álcool

Uma das grandes companhias presentes no festival paulistano este ano é a Claro. Além de patrocinar o palco principal com a marca Claro tv+, a empresa conta com um estande de 180 m². A parceria com começou no ano passado. "Em um mercado competitivo e disputado, precisamos estar presentes nos eventos mais relevantes e aderentes à estratégia da Claro", afirma Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação.