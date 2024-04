Desesperada, Beatriz se queima mais ao apelar para discurso religioso

"Alane e Beatriz foram movidas o programa todo pelo desespero", avaliou Pasin. "E é justamente esse desespero que acaba as queimando. Elas apelam para algumas questões, não só religiosas, que é demais. É o desespero que vai eliminar as duas".

"Não consigo achar essa postura legal", concordou Chico Barney. "Não estou criticando a religião, mas sim usar isso como argumento de jogo, querendo colocar o negócio ruim em seu adversário. É um programa de TV. Quando você usa coisas tão sagradas e importantes em um contexto tão banal, acho tão feio".

"É uma irresponsabilidade. Acho que o BBB, assim como dizem que não pode falar de política ou futebol, não poderia permitir esse tipo de argumento — que esse ano teve muito mais do que nos outros", acrescentou Chico. "Tudo tem seu lugar".

Para o comentarista, Beatriz foi importante para BBB, mas cansa o público com essa "baixaria" e terá uma eliminação gloriosa. Ele diz que a sister caiu no "Paredão dos sonhos" do público e é a mais provável a ser eliminada amanhã (11), ainda que isso reflita em uma "hipocrisia do público".

"O comportamento da Beatriz é o mesmo desde o primeiro dia do programa. Quando ela era insuportável com a Fernanda, Pitel ou qualquer outra pessoa, era justificado porque elas não tinham uma torcida grande", avaliou. "Ela é um fenômeno: divertida, importante para o programa, diferente, interessante e insuportável desde o dia 8 de janeiro".

Pasin concordou: "O público só quis enxergar quando ela teve um confronto real com Davi", afirmou.