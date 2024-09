Ciumenta? Juliette revela que acompanha 'tudo que falam' de seu namorado

Juliette revelou que está bastante atenta a tudo que falam de seu namorado, Kaique Cerveny, nas redes sociais.

A cantora contou que quando não vê diretamente o que falam de Cerveny, sua equipe relata. "Me mandam sempre tudo... Acompanho o que falam", declarou em entrevista à coluna nesta sexta-feira (20).

Juliette também disse ter ficado satisfeita por ela e Kayke terem sido eleitos o casal com mais química do Rock in Rio 2024. "Fico feliz. [Nossa relação] foi uma coisa muito natural, a gente até demorou muito para poder falar, mas acho que é muito natural. Tudo que é de verdade as pessoas sentem".