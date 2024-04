Passagem de Buda no BBB não merece ser resumida ao 'fim de seu casamento'

Lucas "Buda" acabou tendo seu divórcio enfatizado no discurso de eliminação e no pós-reality ontem (9), afastando seus outros feitos no BBB 24 (Globo) dos holofotes.

No Central Splash de hoje (10), Lucas Pasin citou a publicação que Tadeu fez, dizendo que Lucas "deixa o programa com uma questão muito importante na vida pessoal". Para o colunista, Buda não merece ter sua participação reduzida à polêmica da separação com a ex-mulher, Camila Moura.