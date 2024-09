Ex-bbb Leidy Elin é barrada e tem porta do 'vipaço' na cara no Rock in Rio

Temos a primeira barrada desta edição do Rock in Rio! Leidy Elin, participante do BBB 24, bem que tentou, mas levou uma porta na cara.

A ex-bbb já estava dentro do Vipão e encontrou Marcus Vinicius e Isabelle Nogueira. No entanto, apenas os amigos conseguiram entrar numa área - ainda mais - vip, dentro do Vipão.

Marcus Vinicius conseguiu entrar no "vipaço" porque estava de mãos dadas com Isabelle. Mas Leidy não deu a mesma sorte. Que pena!