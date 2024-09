Futebol, apostas e a sociedade em que queremos viver

As apostas chegaram para ficar. Não há mais como imaginar um Brasil que seja capaz de proibi-las. Nesse contexto que tenta deixar de lado a ingenuidade para lidar com a realidade seria preciso que a gente se perguntasse em que mundo queremos viver.

O que temos hoje é um cenário dentro do qual crianças de seis anos estão sendo estimuladas a apostar - e estão apostando. Temos quase 30 milhões de brasileiros que declararam já terem jogado. Os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto Toledo lembraram no Podcast "A Hora" desse 20 de setembro que as apostas são o paraíso do crime organizado: "Paraíso fiscal, onde muitas dessas empresas têm suas sedes; e paraíso criminal, porque o jogo do bicho, por exemplo, lava o dinheiro sujo por meio de apostas falsas e mulas da jogatina das apostas online".

Não apenas isso: 55% dos apostadores dizem que o dinheiro que usam para jogar faz falta no fim do mês. Os defensores desses jogos de azar dizem que, com a devida taxação, a sociedade pode sair ganhando. Eu argumentaria que esse é um horizonte de ficção. Não se ganha jogando. Nunca. Em hipótese alguma. Você pode ter a ilusão de ter ganho. Vai ganhar um dia depois de ter perdido em muitos outros. E vai gastar o que ganhou apostando mais. A banca sempre ganha. Estimativa feita pelo Itaú BBA em abril calculou que as "bets" ganharam até aqui 20 bi e que os apostadores perderam até aqui 23 bi no Brasil.