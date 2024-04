Camila confronta Buda ao vivo e diz que esperava hombridade de ex-marido

Camila Moura falou com Lucas Buda durante o Mais Você. Ao final do programa, Ana Maria Braga chamou a ex-esposa do eliminado de ontem do BBB 24 para falar pela primeira vez com ele, ao vivo.

"Acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim", disse Camila. "Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro."