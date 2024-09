Flávia Saraiva nega declaração sobre não falar com 'sites de fofoca'

Ela, no entanto, mostrou ter relevado o episódio. "Não tenho por que ficar irritada. Eu só falei: 'Nossa, não foi isso o que eu falei, mas está tudo bem'. Acontece, e não vai ser a primeira vez, eu acho. Espero que seja a última vez, mas talvez não seja. Mas enfim, eu sempre levo com muita leveza, porque sei da minha índole e meus fãs me conhecem também. No mundo do esporte é isso, a gente não está tanto nesse meio, mas está aprendendo a andar".

A polêmica teve início após matéria publicada pela Folha de S.Paulo na última sexta (14). Flávia teria comparecido ao festival no Rio de Janeiro sem sua assessoria de imprensa e negado entrevistas, falando "desculpa, não é por mal, mas minha assessora me pediu para eu não falar com site de fofoca. Hoje vim sozinha para me divertir e ela me fez prometer que eu não falaria com ninguém".