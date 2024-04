Após treta com Davi, Bia diz: 'Satanás tenta se levantar usando as pessoas'

Beatriz desabafou com Alane após ter várias discussões com Davi no BBB 24 (Globo). No papo, apontou que Satanás se apropria das pessoas e que reza para enfrentá-lo.

O que aconteceu

No Quarto Fada, a vendedora disparou: "Eu creio no meu Deus e, quando Satanás tenta se levantar usando as pessoas, eu dobro meu joelho no chão. É a minha maior arma, Alane. Podem falar o que quiser, meu joelho vai para o chão. Quanto mais Satanás atenta, usa um, usa outro, a minha maior arma é ser quem eu sou".