Esposa de Kadu Moliterno diz que OnlyFans dá mais dinheiro que publi no RiR

Cristianne Rodriguez, esposa de Kadu Moliterno, admitiu que comercializar fotos no OnlyFans rende mais que publicidade no Rock in Rio.

Rodriguez marcou presença no festival ao lado do marido nesta quinta-feira (19). Em conversa com a coluna, ela, que mantém ativo um perfil na plataforma adulta, explicou que, a depender do conteúdo publicado, o faturamento é mais alto que fazer publicidade em eventos.