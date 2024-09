Boca Rosa assume fim de namoro com italiano e diz: 'Tô solteira, mandem DM'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, confirmou o fim do namoro com o modelo italiano Luca Dafrrè e ressaltou que o término se deu de forma "madura, amigável".

Andrade afirmou que está bem, que não houve briga e aproveitou para pedir que enviem mensagens no direct de seu perfil no Instagram. "Estou super bem. Não foi nada de briga, nem nada. Foi na paz, gosto da minha tranquilidade, cada um respeita o espaço do outro e está tudo certo. Estou solteira, mandem DM", declarou em entrevista à coluna nesta sexta-feira (20).

A empresária destacou que esperou para anunciar publicamente o fim do namoro para se acostumar com a fase solteira novamente. "Vim para o Rock in Rio me divertir, agora oficialmente solteira. E está tudo certo! Tive tempo de fazer minha terapia e de entender dentro de mim também, né [o término]".