Fátima Bernardes diz que novo programa na Globo ainda 'não tem garantia'

Fátima Bernardes, 62, explicou que seu novo programa na Globo ainda está em fase de produção e planejamento.

Em conversa com a coluna, a apresentadora destacou que ainda vai gravar o piloto da atração. "Não tem nenhuma garantia [de que vai ao ar]. A gente ficou muito feliz [com a proposta da Globo], agora vamos torcer [para dar tudo certo]. Acho que se ficar bem bacana, quem sabe", contou.

Bernardes tem feito trabalhos pontuais na Globo desde o fim de seu contrato em 2023. Agora, ela deverá retornar à emissora com um programa no horário nobre, no estilo de entrevistas e apresentações musicais, parecido com o Encontro, só que na parte da noite. Todo o projeto, como a própria destacou, ainda está em fase de planejamento e produção.