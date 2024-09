Pequena Lo detalha encontro com Katy Perry e diz que ainda não lavou a mão

No Rock in Rio, Pequena Lo contou como foi a experiência de ficar de mãos dadas com Katy Perry durante uma apresentação da cantora no Brasil.

Um dia após o momento que viralizou, a influenciadora brincou que ainda não havia lavado a mão. "É verdade! Brincadeira. Eu tive que lavar, né, gente? Porque como é que fica com a mão gangrenando? Não dá. É uma piada, mas, ao mesmo tempo, realmente foi um momento que eu não esperava. Eu já estava vendo a gente andando de mãos dadas pelo lugar. Ela é incrível, muito carismática, deu atenção para todo mundo", disse, em entrevista a esta coluna.

Pequena Lo também se mostrou ansiosa para ver a apresentação de Katy Perry no Rock in Rio. "Eu nunca fui no show dela. Todo mundo fala que, além de um show, é um espetáculo pela estrutura do palco e tudo o mais".