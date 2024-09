Vivi Araújo se irrita e detona rumores de que deixará reinado do Salgueiro

Viviane Araújo se irritou com os boatos de que vai deixar o posto de Rainha de bateria do Salgueiro.

Araújo detonou esses rumores sobre sua suposta saída do reinado do Salgueiro e reafirmou seu posto como majestade da escola de samba. "Não tem isso, não existe [essa saída]. E todo ano falam isso. Por quê? Porque eu já tenho tantos anos no Salgueiro? Por que eu já estou com tantos anos? Por que falam isso, se ninguém fala isso?", declarou em entrevista à coluna nesta sexta-feira (20).

A famosa questionou a origem dos boatos, classificados como inverídicos, e que ela afirma não terem saído de sua equipe, tampouco do Salgueiro. "Da escola [esse boato] não sai, de mim não sai. Quem fala isso?. Procuro não absorver essas coisas, porque realmente não sai da Escola, não sai de mim. Então está tudo bem, e é isso", completou.