Preta Gil curte RiR em meio a tratamento e comenta 'lance' com Kanalha

Preta Gil, que retomou tratamento contra câncer, aproveitou o Rock in Rio nesta quinta (19) acompanhada por O Kanalha, músico com quem vem se envolvendo.

A cantora foi assistir os Gilsons, banda formada por seus familiares que se apresentou com Ferrugem no Palco Sunset, e O Kanalha, que fez um show no palco Coke Studio. "Os médicos me incentivaram a vir, eu estou num dia bom. Vim prestigiar um amigo, meu filho, meu irmão, meu sobrinho e ver o festival, que eu amo e frequento há 40 anos - estive aqui na primeira edição", disse, em entrevista a esta coluna.

Preta ressaltou o significado de comparecer ao festival enquanto segue seu tratamento. "Para mim, é exatamente isto: poder aproveitar a vida. Enquanto estou me curando, também tenho que viver".