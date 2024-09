Ex-BBB Fred ostenta tanquinho e rebate crítica de André Marques por lenço

Fred Nicácio escolheu um look com lenço na cabeça e deixou seu tanquinho à mostra no 5º dia de Rock in Rio.

O ex-BBB deixou bastante pele à mostra para aproveitar o festival. "Calor do Rio de Janeiro, né, gente? Não tem como. Rio de Janeiro, festival, verão, pede isso. Uma peça incrível e o resto à vontade, confortável", declarou, em entrevista a esta coluna.

Ele, que usava um lenço na cabeça, rebateu críticas como a de André Marques, que chamou o acessório que virou hit no Rock in Rio este ano de "ridículo". "Não vi [a fala de André]! Ah, tudo bem, as pessoas acham o que querem achar. É só não usar. A minha stylist arrasou", disse, dando de ombros.