Gianecchini diz que relação com Marília foi 'casamento hétero de verdade'

Reynaldo Gianecchini, 51, afirmou que viveu sim um "casamento hétero" com Marília Gabriela, 76, ao rebater as fake news de que a relação entre eles seria de fachada.

O que aconteceu

Gianecchini destacou que sua sexualidade é fluida e criticou a vigilância do público em relação a sua orientação sexual. "Eu vivi um casamento hétero de verdade. Desculpa, a minha sexualidade é fluida sim, ela pode mudar a qualquer momento, e não interessa a ninguém. Me cobram para entrar em uma gavetinha. Não é mentira que vivi uma relação hétero e não importa se você quer acreditar ou não. É muito absurda essa fiscalização, essa cobrança da sexualidade do outro", declarou no podcast Selfie Service.

O ator ressaltou que está cansado de ter a vida íntima comentada por terceiros que não têm conhecimento de como é sua intimidade. "É uma tecla chata de bater porque, honestamente, não tenho a menor vontade de falar da minha sexualidade, porque a sexualidade é sua, você tem que viver. As pessoas não têm noção da complexidade que é, e tratam de forma banal a sexualidade."