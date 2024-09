Com look transparente, Gretchen se casa pela quarta vez com o 18º marido

Lá vem a noiva - e de novo! Gretchen celebrou na tarde de hoje o quarto casamento com o músico Esdras Souza, seu 18º marido.

A cerimônia aconteceu para uma "publi" na capela do Rock in Rio. O casal subiu ao altar pela primeira vez em outubro de 2020, e já renovou os votos em 2022 e em 2023.

Para a cerimônia no Rock in Rio, Gretchen escolheu um look vermelho transparente, usando óculos da marca patrocinadora. "Queria um homem que me deixasse ficar com meu belo fio dental na praia", disse a cantora, que usou um par de protetor de mamilos em formato de coração.