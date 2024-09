Fim de semana em SP: 8 lugares para curtir uma roda de samba

Coral Jovem na Sala São Paulo

Imagem: Heloísa Bortz/Divulgação

Bom programa pra começar o domingo: o Coral Jovem do Estado canta músicas de Chico Buarque, Gil, Djavan, Josyara e Lenine na Sala São Paulo das 10h50 às 12h na Sala São Paulo, de graça, com acompanhamento no piano e na viola caipira. Com reserva de ingresso online.

Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Mais informações

Semana Move no Sesc

Imagem: Divulgação

Tem programação para incentivar a prática esportiva neste fim de semana no Sesc. No sab. (21) o coletivo Corre Kilombo faz treino aberto no Parque da Luz e a unidade de Interlagos recebe festival de vôlei de praia e futebol feminino. No dom. (22) tem jiu-jitsu no mirante do Sesc 24 de Maio e batalha-show de breaking. Gratuito.

Vai lá: vários lugares de São Paulo. Mais informações