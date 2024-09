6 coisas que estragam a air fryer e os cuidados que é preciso ter

A exceção fica por conta de formas específicas para assar bolos na air fryer. Esses recipientes costumam ser colocados dentro do cesto principal e são fechados. E, ainda assim, requerem uma atenção extra, já que usar o aparelho em potência máxima faz com que ele sopre ar com mais força sobre o alimento. Se a massa de preparo for muito líquida, pode acabar respingando em todo o interior do aparelho — e, possivelmente, causando danos.

2. Errar no tipo e porção de óleo

Nem todo alimento preparado na air fryer levará óleo, mas para aqueles que precisam, como carnes, empanados e legumes, existe uma dica importante para não deixar a comida seca, e sim crocante.

"Óleos com baixo ponto de fumaça, como azeite extravirgem, não são ideais para fritadeiras elétricas, pois podem se decompor em temperaturas elevadas. Os mais adequados são os de canola e girassol, devido aos seus pontos de fumaça mais altos", aconselha Isolda Prado, médica nutróloga, docente e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).

Para aquelas receitas que pedem óleo, o ideal é usar apenas uma ou duas colheres de chá, então nada de exagerar. Isso pode empapar a comida e pingar na bandeja, com risco de queimar no fundo e fumegar toda a cozinha.

3. Queijos e molhos

Pensou em fazer um belo parmegiana ou aquelas "pizzas" com pão de forma dentro da air fryer? Bem, isso pode acabar não sendo uma boa ideia se você não contar com um recipiente próprio para tal. É que alimentos que têm molhos podem acabar "desfigurados" devido à velocidade que o ar circula dentro dela.