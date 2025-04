Do estrelado ao velho conhecido: comer bem em NY passa por mãos brasileiras

Entrada do Frevo, uma galeria de arte Imagem: Divulgação

Ainda assim, uma discreta galeria, em que estavam somente duas recepcionistas, um par de velas acesas, quadros e poesia ("When we bloom" = "Quando florescemos"), de David "Mr StarCity" White, surpreende. É nela, atrás da segunda porta, com ares de speakeasy, que se vive o Frevo*.

Fundado pelo chef brasileiro Franco Sampogna e o diretor de operações português Bernardo Silva, em 2019, o restaurante é o que o nome entrega e intenciona: alguma coisa ferve nas mesas e, principalmente no balcão de apenas 16 lugares, debruçado na cozinha aberta - e abençoado por uma foto de Jimi Hendrix logo ao lado das praças.

O português Bernardo Silva e o chef brasileiro Franco Sampogna, sócios do Frevo Imagem: Divulgação

Uma Estrela Michelin desde 2022, 50 Best Discovery em 2024, além de indicado ao James Beard Awards 2023 e na lista do New York Times em 2019, o Frevo já conquistou a cidade e boa parte do país - ao meu lado, um casal da costa oeste comemorava o aniversário da união, do outro, um jornalista de Wisconsin deixava soltar "that was something" ("isso foi especial") a cada prato.