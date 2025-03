Dá para ser um viajante mais econômico em Nova York? Provamos que sim

E nunca, jamais, em tempo algum, deixe de pagar gorjeta (isso vale também para taxistas). Por lá, as taxas sugeridas ficam entre 18% a 25% (estranho? Mas vi).

Diversão: respirou, pagou (mas pode ser mais barato)

High Line Park Imagem: Getty Images

Passear pelo Central Park, Little Island e High Line é de graça, entrar no hall do Crysler e do prédio do Daily News (fazer o Superman) também. Fora o que é grátis, tudo pesa um tanto no bolso do turista. Porém, há soluções para pagar menos por muita diversão.

Há algumas opções de cartões turísticos pela cidade, mas o mais completo é o oficial City Pass com três modalidades: o mais simples e barato com três atrações (US$ 109), o intermediário com cinco atrações (US$ 154) e o mais completo com 10 atrações (US$ 239).

A reportagem testou a segunda opção* e com o passe foi ao Observatório do Edifício Empire State (preço normal US$ 79), ao Museu Americano de História Natural (US$ 30), ao Memorial e Museu do 11 se setembro (US$ 36), ao passeio por Estátua da Liberdade e Ilha Ellis (US$ 32,50) e ao Museu Guggenheim (US$ 15). Tudo marcado antecipadamente, zero perrengue e uma economia de uns US$ 40 - um ingresso para o Metropolitan Museum Of Art e uns quebrados.