Como comida 'raiz' de sua mãe fez o papa Leão 14 se aproximar da Igreja

Joseph, mais precisamente, trabalhava na produção de charutos e teria nascido no Haiti. O próprio irmão do papa, John Prevost, confirmou ao jornal The New York Times que a família tem raízes creole.

Seafood boil, prato de origem cajun e creole Imagem: Divulgação/The Juicy Crab

Os creoles de Nova Orleans, uma das principais cidades da Louisiana e onde os Martinez viveram antes de se mudarem para os arredores de Chicago, têm como ancestrais as populações afro-caribenhas, espanholas e francesas que se miscigenaram e resultaram em uma comunidade de língua própria —a creole—, além de cultura e gastronomia vibrantes.

Justamente por causa da combinação única de influências, a cozinha creole seria considerada mais sofisticada nas técnicas do que a cajun. O site de gastronomia The Spruce Eats explica que os creoles seriam descendentes das populações europeias, indígenas e africanas originais que se fixaram na região e viviam em áreas urbanas, com acesso a mercados, instrumentos e troca de conhecimentos que aperfeiçoaram os pratos.

Pratos típicos da cozinha creole de Nova Orleans Imagem: Victor Monsour of Monsour's Photography/Creative Commons

Já os cajun eram descendentes dos acadianos, colonos franceses que se fixaram primeiro no Canadá no século 17 e emigraram para a Louisiana no século 18 para trabalhar em zonas rurais, especialmente ao sul do estado. Por isso, eles apostavam em técnicas mais rústicas para os seus preparos. Tanto cajuns quanto creoles apostam no consumo de frutos do mar, molhos franceses como o roux, além de ingredientes como o quiabo, temperos picantes e pescados empanados, muito consumidos pelos africanos ou afro-caribenhos, segundo a Escola de Gastronomia Auguste Escoffier.