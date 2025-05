Habemus... fome! Quem faz pasta, vinho e até o rótulo próprio do Vaticano

Ali, a fama ultrapassou os corredores e fez com que o negócio estivesse também no pontificado de Francisco, só que com um passinho a mais, pois a santidade instituiu a Colasanti como a fornecedora oficial das massas utilizadas no refeitório do Vaticano.

Fachada do Antico Pastificio Colasanti Imagem: Divulgação

Nesse período, a gestão do pastifício tinha passado para as mãos de Marco e Matteo, filhos dos fundadores. A dupla continua no comando e busca mesclar tradição com inovação a partir dos fluxos que o mercado gastronômico vive, de tendências e aparatos tecnológicos a descobertas de variedades de trigo autóctones.

E, na prática cotidiana, seguem a máxima da cultura italiana de valorizar produtos e produtores locais: farinha e ovo orgânicos e dos arredores, porco criado solto, mortadela IGP, parmesão DOP. Fatos que fizeram com que o pastifício tenha alcançado o feito de entrar para a lista do Slow Food de "melhores estabelecimentos italianos do setor".

Balcão do Antico Pastificio Colasanti Imagem: Divulgação

Pastifício recebeu doação

Em tempo, vale ressaltar o quanto a arte e o ofício de um pastaio era algo importante para Francisco, que fez questão de deixar mais um legado: doou todo o dinheiro que havia na conta bancária, cerca de 200 mil euros, ao pastifício do presídio de Casal del Marmo, na periferia de Roma.