Michelin estrela restaurantes de SP e Rio; como ele virou guia gourmet n°1

França e Japão são os países com maior número de restaurantes com estrelas no mundo, respectivamente. Também são os dois com mais estabelecimentos que receberam a cotação máxima (3 estrelas) do guia — cada um com mais de duas dezenas cada.

O Brasil no caminho

Há edições da França ao Japão (os dois países com maior número de restaurantes com a cotação máxima), da Alemanha a Abu Dhabi, da Malásia à Estônia. Até 2023, o Brasil era o único país da América Latina com uma versão do guia, cuja primeira edição foi realizada em 2015.

Da esquerda para a direita, os chefs Alex Atala, Geovane Carneiro, Felipe Bronze e Ivan Ralston, premiados pelo Guia Michelin 2018 Imagem: Alexandre Virgilio/Divulgação

Como outras premiações, [o Michelin] nos dá muita visibilidade e é imprescindível para promover o turismo gastronômico do país , diz a chef Janaína Torres.

Sócia de restaurantes como Bar da Dona Onça e Casa do Porco, em São Paulo, ela acredita que a chancela do guia francês ajuda na autoestima da cozinha brasileira. "Ter essa premiação [no Brasil] nos deixa orgulhosos sobre a nossa cultura, costumes e a diversidade de ingredientes", explica.