Azeite brasileiro fica entre os melhores do mundo; 11 ganharam medalhas

O premiado foi o rótulo Signature, da Estância das Oliveiras, produtor já condecorado de Viamão, no Rio Grande do Sul, que também obteve a melhor colocação do Brasil no Evoo World Ranking em janeiro.

O Blend Signature da Estância das Oliveiras: um dos melhores azeites do mundo Imagem: Reprodução/Instagram

Trata-se de um azeite do tipo blend, ou seja, obtidos pelas combinações da extração de diferentes azeitonas. Neste caso, as azeitonas combinadas foram Coratina, Picual e Koroneiki.

A Estância ainda levou medalhas de ouro com os azeites de monovariedade —feitos apenas com um tipo de azeitona— Coratina, Picual, Arbequina e Koroneiki, além dos blends Signature (duplamente premiado com a medalha de ouro e o Best in Class) e Los Dos.

Já o seu Blend Exclusivo ficou com a medalha de prata.