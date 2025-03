Bogotá é destino imperdível para comer bem da alta cozinha ao casual barato

Pirarucú, mirití, casabe, yarumo Imagem: Divulgação

Na nona, começam as sobremesas, com um creme gelado de "chirimoya", maçã do páramo, algodão doce. Na décima, a Selva Amazônica está em sorvete de palmito, creme inglês e "mojojoy" (larva de besouros amazônicos). Na 11ª etapa, os Montes de María em uma superfície a ser quebrada revela um creme doce de frutas caribenhas.

Palmito, Mojojoy Imagem: Divulgação

Por fim, os petit fours que representam mais biomas: um inspirado na bebida caribenha "patillazo", outro uma bolacha de milho com recheio de "pulantana" (uma semente de uma planta do deserto de La Guajira), um doce de "guayaba", e até torrone de formiga culona.

Tudo e todos harmonizados, por escolha da mesa, com vinhos variados, com e sem álcool, outras produções zero, fermentados da casa, cerveja e hidromel.

A batuta etílica fica por responsabilidade de Laura, filha de Leo, comandante do espetacular La Sala de Laura e melhor sommelier da América Latina segundo 50 Best 2024. Se no bar ela domina, no restaurante da mãe, ela parece homenagear os pratos em cada indicação de bebida.