Pad Thai é meio chinês e pimenta não define comida da 'bombada' Tailândia

Agora o salão estava ocupado pela equipe do restaurante e um enorme mapa da Tailândia ocupava a frente da cozinha. Austin começava o workshop com noções do complicado idioma local - que ele jura ter aprendido com perfeição em dois anos.

Se no dia anterior, a viagem fora ao sul do país, agora era hora de ver uma Tailândia infinita.

Começando pelo norte, mais "original" e dominado pelo povo thai, as técnicas são mais simples. Grelhados, sopas, molhos e pastas e, mais uma vez, nada daquela pimenta toda que nós ocidentais adoramos definir como a principal característica da culinária local.

A pimenta é ingrediente mais recente, dos últimos 500 anos. A cozinha thai mais tradicional não é tão apimentada , enfatiza Austin.

Preparo de comida no sul da Tailândia Imagem: Austin Bush

Quer "matar" na hora a origem de seu prato tailandês? Preste atenção no arroz. O do norte é o glutinoso. Olho também na carne, majoritariamente de búfalo, mais defumada que propriamente grelhada. As especiarias secas, os sabores amargos (muitas vezes de folhas, legumes, mas também da bile de animais).