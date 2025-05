A volta do Charlô, e a pergunta: há diferença entre chef e restaurateur?

Os franceses Alain Ducasse e Daniel Boulud são exemplos destes multitarefas. Ambos ralaram muito tempo com a barriga no fogão. Durante muitos anos foram os chefs que estavam todo dia na cozinha (como empregados, depois patrões). Hoje têm (com seus sócios capitalistas) dois impérios mundo afora.

Alain Ducasse: de chef a um império gastronômico Imagem: Reprodução

Daniel ainda faz expedientes na cozinha do Daniel, de Nova York, mas passa boa parte do tempo como Ducasse: em aviões e reuniões. Ainda são cozinheiros: com suas equipes, elaboram cardápios e aprovam pratos. Mas são principalmente restaurateurs.

Com a proeminência da imagem dos chefs como pilar dos restaurantes, desde a nouvelle cuisine francesa dos anos 70 e 80, eles se tornaram a cara pública do negócio, mesmo que não fossem gestores. Mas muitos lugares dependem principalmente dos proprietários para seu sucesso.

No Brasil, alguns chegaram a unir as funções de chef e restaurateur, como Claude Troisgros na época em que tinha somente um restaurante no Rio de Janeiro; hoje com várias casas, continua sendo sua face mais visível, mas não é a cozinha seu dia a dia.