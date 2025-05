Bib Gourmand: quanto custa comer em restaurantes bons e baratos do Michelin

A casa premiada de Jefferson Rueda no Centro, que já figurava como "Estrela Verde" em 2024 por suas práticas sustentáveis, foi considerada de preço moderado (ou dois cifrões - $), mas imperdível por oferecer uma carne de porco como nenhum outro estabelecimento com o uso de técnicas sofisticadas que recuperam os sabores afetivos e tradicionais da cozinha do campo. O Michelin destacou dois pratos:

Porco San Zé: R$ 115

Carne de porco assado por seis a nove horas, servido com acompanhamentos brasileiros.

Porco Cru: não disponível à la carte

Lombo de porco maturado com anchova, alcaparra e mostarda fermentada.

Também é possível provar as delícias da casa em um novo menu degustação de inspiração caipira com oito etapas, chamado de Porco D.O.C., que sai por R$ 320 por pessoa.

Segundo a plataforma 50 Best Discovery, do prêmio World's 50 Best Restaurants, o gasto médio por pessoa que visita A Casa do Porco é de cerca de R$ 141. Para mais informações, visite o acasadoporco.com.br e o @acasadoporcobar.

Cepa