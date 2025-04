Em novo Masp, A Baianeira 'muda de pele'; veja mais museus bons de prato

Entre as sobremesas, manjar de coco com ameixa e calda de rapadura, mousse de cupuaçu com ganache de chocolate e castanhas do Pará, mas fomos mesmo é de bombocado de mandioca, com sorvete e uma faria de abacaxi desidratada.

Para beber, vinhos com a curadoria de Daniela Bravin e Cassia Campos e drinques de Chula Barmaid, repletos de ingredientes da divisa de Minas Gerais com a Bahia, infusões, fermentados e seção especial para aqueles feitos com café. Num dia mais quente, o Collins de Maxixe refresca e faz bem.

Drinques do novo A Baianeira, no Edifício Pietro Maria Bardi (novo Masp) Imagem: Nani Rodrigues

Do espaço anterior, vieram as cadeiras de Lina. Já os objetos de barro em terracota, tão característicos do restaurante, chegam ao novo endereço em tons de preto. A equipe também tem uniforme renovado, com design assinado por André Namitala, da Handred.

Em rápida conversa com a reportagem, Manu tem olhos - e preocupações - de uma novidade.