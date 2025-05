Beirute não é árabe? 9 pratos que nem todos sabem que nasceram em São Paulo

Foi em Campos do Jordão, em um evento, que ela viu um pote de doce com colheres espetadas e teve a ideia de comercializar os brigadeiros sem enrolar, como se faz em casa. Carole não se considera inventora do brigadeiro de colher, mas garante que foi a primeira a comercializar o doce dessa forma.

Polpetone

Imagem: Divulgação

Nascida em 1949 como uma pizzaria improvisada no quintal do marceneiro Francesco Buonerba, a Jardim de Napoli manteve as pizzas como principal item do cardápio durante duas décadas. Até que o filho de Francesco, Antonio Buonerba, lançou uma receita de família: um substancioso bolo de carne moída frito chamado polpetone, recheado com bastante muçarela, servido sob molho de tomate e parmesão.

Com uma forcinha de jornalistas assíduos na casa, como Silvio Lancellotti, a fama do polpetone começou a se espalhar, fazendo com que a receita seja bastante copiada até hoje.

Chocolamour