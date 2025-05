Afinal, por que o vinho do Porto é doce e mais alcoólico?

Uma uva: touriga franca

Menos famosa que a touriga nacional, a franca (ou francesa) é, todavia, a variedade mais plantada no Douro, de onde vêm as uvas do Porto. É uma cepa bastante produtiva, que aguenta bem o calor inclemente da região. Tem características de frutas pretas e vermelhas e de flores (como rosas), mas dificilmente é vinificada como varietal, ficando mais restrita a cortes (como no Porto). Também é importante no Dão, e há plantações na Austrália.

SAIDEIRA

Imagem: Divulgação

Esse eu nunca tomei

A Quinta do Crasto faz, em algumas safras, um varietal de touriga nacional. A descrição do produtor para a de 2019 é a seguinte: 'De cor violeta carregada, apresenta aromas intensos de frutos do bosque em harmonia com suaves notas de especiaria. Na boca inicia com excelente volume, mostrando ser um vinho de estrutura séria, composto por taninos de textura fina e persistente. Um vinho envolvente que espelha muito bem a tipicidade da casta Touriga Franca e que termina com excelente frescura e persistência.' Custa mais de R$ 700 (safras variadas) em sites de lojas.