SP e RJ têm 5 restaurantes com 2 estrelas no cobiçado Guia Michelin em 2025

Oseille, Rio de Janeiro

Thomas Troisgros é o mais novo elo de uma renomada estirpe de cozinheiros de origem francesa. Com um nome que faz alusão a um famoso prato do seu avô, o grande chef Pierre Troisgros, criou acima do seu restaurante Toto um espaço minimalista que atrai todos os olhares para seu grande balcão em forma de "U", com capacidade para 16 pessoas e uma cozinha no centro para podermos contemplar com detalhe seu trabalho.

A proposta? Um único e moderno menu degustação que combina os melhores produtos locais com as mais elaboradas técnicas da culinária francesa.

Ryo Gastronomia, São Paulo

Após uma profunda reforma, embora ainda conserve a estética minimalista nipônica e essa essência especial que nos conecta com a natureza, este restaurante volta a saborear mais uma vez o sucesso. Atrás do balcão, a melhor opção para desfrutar da experiência — embora também conte com várias mesas —, podemos ver o chef Edson Yamashita em ação, defendendo um menu omakase.

Prêmios especiais e Bib Gourmand

Marcelo da Fonseca Lopes Costa, do restaurante Evvai, foi escolhido como o sommelier do ano pelo seu brilhante trabalho com a carta e a adega de vinhos da casa que é referência na gastronomia brasileira —e voltou a ser premiada em 2025, como veremos abaixo.