Brownie com 3 ingredientes (e sem farinha!) é receita fácil e rápida; veja

Este talvez seja a receita mais original de brownie que você vai aprender. Ela leva apenas três ingredientes e, acredite, nenhum deles é farinha ou ovo.

Não à toa, a receita bombou nas redes, com milhões de visualizações, e caiu no radar do Caio "Brogui" Novaes para este episódio do Viralizou, Testei.

Será que dá certo? Confira o passo a passo no vídeo e, abaixo, os ingredientes e a receita completa.