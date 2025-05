Que tal ovos beneditinos? Prato conquista brunch de SP e tem versão mineira

Modo de preparo:

1. Encha a panela com a água e leve ao fogo baixo

2. Adicione o vinagre, isso ajuda a manter a clara do ovo firme.

3. Observe a temperatura da água, ela não pode chegar ao ponto de fervura.

4. Com a panela na temperatura correta, apenas pequenas bolhas se soltando do fundo, adicione o vinagre.

5. Com a ajuda de um fouet, mexa em círculos até formar um rodamoinho leve.

6. Com cuidado, quebre o ovo no centro do rodamoinho o mais próximo possível da água

7. Instantaneamente ele se firma e começa a mudar de cor, aguarde ate que esteja no ponto certo.

8. Com uma escumadeira retire o ovo e deixe-o repousar sobre um prato ou bandeja com papel toalha para secar e reserve

...e o molho hollandaise

Ingredientes:

2/3 xícara de manteiga derretida (aproximadamente 10 colheres de sopa)

2 colheres de sopa de mostarda Dijon

1 xícara de gema pasteurizada ou 15 gemas

1/4 xícara de creme de leite fresco frio

2 colheres de sopa de suco limão Tahiti

1/2 colher de chá de sal Refinado

Modo de preparo: